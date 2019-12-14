В Челябинской области ищут 17-летнюю девушку, которая пропала в июне

СЕГОДНЯ 18:28 2019-12-14T18:28:51+03:00

С июня Анастасия Самойлова не выходит на связь с родными. Фото: южноуральск.online

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Из квартиры в селе Рождественка Увельского района 17-летняя Анастасия Самойлова уехала еще в 2017 году. С 8 июня нынешнего года она не выходит на связь с родными. Семья не знает, где сейчас она находится

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, в связи с наличием угрозы жизни и здоровью девушки следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Убийство» Уголовного кодекса.

Приметы Анастасии Самойловой: на вид 16-18 лет, рост 170-175 см. Телосложение среднее, глаза серо-голубые (носит линзы), нос прямой, губы припухлые, волосы длинные, обесцвеченные в светлый цвет.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, просьба позвонить по телефонам: (351) 728-57-01, 265-91-10.

Телефон доверия Следственного Управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области (351) 265-92-22.

Телефон следственный отдел по городу Южноуральск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области (35134) 5-02-74, (35166) 3-25-63.

ИСТОЧНИК KP.RU