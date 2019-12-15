Подростку из Челябинской области грозит реальный срок за кражу 11 килограммов фисташек
16-летний парень из Миасса пошел на кражу ради карманных денег. Находясь в Чабаркуле, молодой человек зашел в сетевой магазин и спокойно вынес оттуда целый контейнер с фисташками.
— Контейнер весил больше одиннадцати килограммов. Материальный ущерб от потери товара магазин оценил в семь с лишним тысяч рублей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Записи с камер видеонаблюдения помогли опознать молодого человека. Но когда парня все-таки задержали, он уже продал фисташки, а деньги потратил.
Возбуждено уголовное дело.
Несмотря на юный возраст, парню грозят два года тюрьмы. За плечами вора уже была одно судимость. Что он натворил в первый раз, в полиции не уточняют.
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ИСТОЧНИК KP.RU