Подростку из Челябинской области грозит реальный срок за кражу 11 килограммов фисташек

СЕГОДНЯ 14:39 2019-12-15T14:39:34+03:00

Запись с камеры видеонаблюдения и прежняя судимость помогли полиции установить личность вора. Фото: ГУ МВД России по Челябинской области

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16-летний парень из Миасса пошел на кражу ради карманных денег. Находясь в Чабаркуле, молодой человек зашел в сетевой магазин и спокойно вынес оттуда целый контейнер с фисташками.

— Контейнер весил больше одиннадцати килограммов. Материальный ущерб от потери товара магазин оценил в семь с лишним тысяч рублей, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Записи с камер видеонаблюдения помогли опознать молодого человека. Но когда парня все-таки задержали, он уже продал фисташки, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело.

Несмотря на юный возраст, парню грозят два года тюрьмы. За плечами вора уже была одно судимость. Что он натворил в первый раз, в полиции не уточняют.

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ИСТОЧНИК KP.RU