2019-12-16T06:29:52+03:00
Общество

Русалочка с головой Дэдпула и пистолетом удивила жителей Челябинской области

Взрослые не поняли задумки дизайнера игрушек
Ирина КАРЕЛИНА
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Русалочка с головой Дэдпула и пистолетом удивила жителей Челябинской области. Фото: Надежда ГинценбергРусалочка с головой Дэдпула и пистолетом удивила жителей Челябинской области. Фото: Надежда Гинценберг
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Жительница Миасса поделилась в соцсети фотографией странной игрушки своего ребенка. Тело русалки. В руках пистолет. Голова — или человека-паука, или другого героя фантастических боевиков Дэдпула.

Вот как прокомментировали игрушку подписчики паблика «Инцидент Миасс»:

— Герой, которого мы заслужили.

— Да уж, креативненько.

— Страшный мутант.

— Это сочетание непредсказуемых последствий.

В общем, взрослые не поняли задумки дизайнера. Может, детям она очевиднее.

Производители игрушек удивляют южноуральцев не первый раз. Например, в Челябинске продают новогоднюю игрушку с черным от выбросов снегом. Внутри шарика — заводские трубы и хлопья угольного цвета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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