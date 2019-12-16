Русалочка с головой Дэдпула и пистолетом удивила жителей Челябинской области
Жительница Миасса поделилась в соцсети фотографией странной игрушки своего ребенка. Тело русалки. В руках пистолет. Голова — или человека-паука, или другого героя фантастических боевиков Дэдпула.
Вот как прокомментировали игрушку подписчики паблика «Инцидент Миасс»:
— Герой, которого мы заслужили.
— Да уж, креативненько.
— Страшный мутант.
— Это сочетание непредсказуемых последствий.
В общем, взрослые не поняли задумки дизайнера. Может, детям она очевиднее.
Производители игрушек удивляют южноуральцев не первый раз. Например, в Челябинске продают новогоднюю игрушку с черным от выбросов снегом. Внутри шарика — заводские трубы и хлопья угольного цвета.
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ИСТОЧНИК KP.RU