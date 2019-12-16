В Челябинске на месте скандальной вырубки деревьев в центре продолжат высаживать кедры

СЕГОДНЯ 08:20 2019-12-16T08:29:43+03:00

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16 декабря на площади перед органным залом «Родина» в Челябинске начнется второй этап озеленения. Высадят кедры и сосны — обещают не прутики, а взрослые деревья. Об этом рассказали в администрации во время аппаратного совещания в мэрии.

Известно, что сосны взяли вида веймутовые. Это декоративный хвойник, отличающийся длинными мягкими иглами. На просвет хвоя веймутовой сосны дает красивую ажурную тень.

Напомним, 7 декабря на газоне у «Родины» уже высадили девять огромных кедров, прибывших из питомника в Алтайском крае. Как сообщил глава Калининского района Сергей Колесник на аппаратном совещании в мэрии 16 декабря, в город привезли семь кедров с Алтая и пять веймутовых сосен высотой 3,5 метра — из Москвы.

Как ранее сообщала руководитель студии ландшафтного дизайна, автор проекта Марина Фролова, среди густых новых хвойников у «Родины» появится длинная скамья — 60 погонных метров.

Минувшим летом у «Родины» вырубили аллею взрослых деревьев. Далеко не все из них были больными. Вместо них высадили тоненькие деревца.

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ИСТОЧНИК KP.RU