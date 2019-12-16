2019-12-16T08:29:43+03:00
Общество

В Челябинске на месте скандальной вырубки деревьев в центре продолжат высаживать кедры

Также у органного зала появятся веймутовые сосны
Инна КУМЕЙКОАндрей АБРАМОВ
Поделиться:
У органного зала продолжат высаживать взрослые деревья. Фото: Марина ФроловаУ органного зала продолжат высаживать взрослые деревья. Фото: Марина Фролова
Изменить размер текста:

16 декабря на площади перед органным залом «Родина» в Челябинске начнется второй этап озеленения. Высадят кедры и сосны — обещают не прутики, а взрослые деревья. Об этом рассказали в администрации во время аппаратного совещания в мэрии.

Известно, что сосны взяли вида веймутовые. Это декоративный хвойник, отличающийся длинными мягкими иглами. На просвет хвоя веймутовой сосны дает красивую ажурную тень.

Напомним, 7 декабря на газоне у «Родины» уже высадили девять огромных кедров, прибывших из питомника в Алтайском крае. Как сообщил глава Калининского района Сергей Колесник на аппаратном совещании в мэрии 16 декабря, в город привезли семь кедров с Алтая и пять веймутовых сосен высотой 3,5 метра — из Москвы.

Как ранее сообщала руководитель студии ландшафтного дизайна, автор проекта Марина Фролова, среди густых новых хвойников у «Родины» появится длинная скамья — 60 погонных метров.

Минувшим летом у «Родины» вырубили аллею взрослых деревьев. Далеко не все из них были больными. Вместо них высадили тоненькие деревца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске некому водить новые автобусы
На фасаде драмтеатра в Челябинске устроят световое шоу
В Челябинске на месте скандальной вырубки деревьев в центре продолжат высаживать кедры
В администрации Челябинска назначен новый глава ЖКХ
В Челябинске феминистки вышли на пикет в поддержку сестер Хачатурян
Челябинцы обсуждают новорожденных крысят, которых нашли в пачке печенья
Русалочка с головой Дэдпула и пистолетом удивила жителей Челябинской области
Хрупкая красавица за рулем КамАЗа удивила челябинцев
Рекламу «для четких пацанчиков» повесили в лифтах Челябинской области
В Челябинской области город заволокло молочной дымкой
Самозанятые из Челябинской области теперь должны сами отчислять налоги со своих доходов
Источник запаха и гари, накрывших Челябинск, начнут искать в понедельник
«Будьте как дети»: первоклашки из православной гимназии Челябинска начали вести видео-блог
Завтра в Москве вновь рассмотрят дело экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
Машина нового агрегатора такси попала в ДТП в Челябинске
В центре Челябинска снесли дореволюционный флигель усадьбы Архипова