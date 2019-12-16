Соцработник похитила у старушки полмиллиона рублей в Челябинске

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-16T09:23:35+03:00

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В Челябинске бывшего соцработника наказали за мошенничество. Ухаживая за 90-летней пенсионеркой, 35-летняя челябинка узнала, что подопечная накопила на сберкнижке более полумиллиона рублей.

Придумав, как воспользоваться сбережениями старушки, уговорила ее попробовать новые технологии: завести пластиковую карту.

В один из дней злоумышленница привезла пенсионерку в банк. Там старушка подписала документы об открытии счета с привязкой к пластиковой карте. А карту соцработник оставила себе — и дело «в шляпе». Таким образом, она обчистила подопечную на 531 тысячу рублей.

За это время челябинка обставила свою жилплощадь: приобрела диваны, духовой шкаф, газовую панель, телевизор, стерео колонки, игровую приставку для сына, а также строительные материалы. Мошенница не гнушалась и наличными.

Ленинский районный суд г. Челябинска признал женщину виновной по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Назначено условное наказание — два с половиной года лишения свободы с испытательным сроком на 2 года.

— Осужденная ранее не судима, на иждивении имеет 2 малолетних детей, работает помощником воспитателя в детском саду, — при вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие обстоятельства, сообщила областная прокуратура.

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ИСТОЧНИК KP.RU