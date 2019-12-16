Из-за запаха гари по всему Челябинску министр экологии отправился на Коркинский разрез

СЕГОДНЯ 09:57 2019-12-16T10:02:05+03:00

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В Челябинске последние сутки стоит серьезный запах гари. Рассеиванию выбросов от предприятий и машин не благоволит погода. Над южноуральской столицей дует слабый ветер. 16 декабря по данным метеослужб, скорость всего 1 метр в секунду. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов один из мощных загрязнителей атмосферы — Коркинский разрез.

— По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министр экологии региона Сергей Лихачев срочно выехал на Коркинский разрез в связи с сильным запахом гари в Челябинске, — сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, в Коркинском разрезе последние несколько лет круглый год случаются эндогенные пожары. Это естественные возгорания угля, которые становятся причиной смога сразу в нескольких районах области. Ситуация повторялась неоднократно.

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ИСТОЧНИК KP.RU