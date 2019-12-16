2019-12-16T10:02:05+03:00
Общество

Из-за запаха гари по всему Челябинску министр экологии отправился на Коркинский разрез

Причиной смога над городом могли вновь стать эндогенные возгорания
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Министр экологии отправился на Коркинский разрез.Министр экологии отправился на Коркинский разрез.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В Челябинске последние сутки стоит серьезный запах гари. Рассеиванию выбросов от предприятий и машин не благоволит погода. Над южноуральской столицей дует слабый ветер. 16 декабря по данным метеослужб, скорость всего 1 метр в секунду. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов один из мощных загрязнителей атмосферы — Коркинский разрез.

— По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера министр экологии региона Сергей Лихачев срочно выехал на Коркинский разрез в связи с сильным запахом гари в Челябинске, — сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, в Коркинском разрезе последние несколько лет круглый год случаются эндогенные пожары. Это естественные возгорания угля, которые становятся причиной смога сразу в нескольких районах области. Ситуация повторялась неоднократно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коркинский разрез закрыт: что происходит сегодня на предприятии

Сколько человек потеряли работу и отразится ли это на экологии в Челябинске (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новогодние огни украсят трамваи и троллейбусы в Челябинске
Школа в Челябинской области заплатит 100 тыс. рублей за травмирование ученицы
У мэра Челябинска Натальи Котовой появился заместитель по городской среде
В Челябинской области дровосека убило деревом
Из-за запаха гари по всему Челябинску министр экологии отправился на Коркинский разрез
В лицее Челябинска школьница распространяла среди детей снюс
Прокуратура Челябинска против строительства 25-этажного дома напротив ЧелГУ
Под Челябинском иномарки столкнулись лоб в лоб
Соцработник похитила у старушки полмиллиона рублей в Челябинске
В Челябинске некому водить новые автобусы
На фасаде драмтеатра в Челябинске устроят световое шоу
В Челябинске на месте скандальной вырубки деревьев в центре продолжат высаживать кедры
В администрации Челябинска назначен новый глава ЖКХ
В Челябинске феминистки вышли на пикет в поддержку сестер Хачатурян
Челябинцы обсуждают новорожденных крысят, которых нашли в пачке печенья
Русалочка с головой Дэдпула и пистолетом удивила жителей Челябинской области
Хрупкая красавица за рулем КамАЗа удивила челябинцев
Рекламу «для четких пацанчиков» повесили в лифтах Челябинской области
В Челябинской области город заволокло молочной дымкой
Самозанятые из Челябинской области теперь должны сами отчислять налоги со своих доходов
Источник запаха и гари, накрывших Челябинск, начнут искать в понедельник
«Будьте как дети»: первоклашки из православной гимназии Челябинска начали вести видео-блог
Завтра в Москве вновь рассмотрят дело экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
Машина нового агрегатора такси попала в ДТП в Челябинске
В центре Челябинска снесли дореволюционный флигель усадьбы Архипова