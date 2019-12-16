Новогодние огни украсят трамваи и троллейбусы в Челябинске
К Новому году Челябинский городской электротранспорт украсит рейсовые трамваи и троллейбусы новогодней иллюминацией. На маршруты трамваи №3, 15, 16, 22, и троллейбусы по маршрутам № 12, 10, 26 выйдут уже во вторник, 17 декабря.
На один вагона трамвая уйдет примерно 700 метров гирлянд и 7000 лампочек.
— Традиция украшать машины существует второй год. В этом году за рулем можно будет увидеть настоящего Деда Мороза и Снегурочку. Гирлянды и новогодние огоньки на трамваях и троллейбусах должны порадовать жителей и создать им новогоднее настроение, – сообщают в ЧелябГЭТ.
Увидеть и проехаться в празднично украшенном вагоне челябинцы смогут утром с 6 до 10 часов и вечером — с 16:30 до 22 часов.
А первый трамвай протестируют уже в понедельник, 16 декабря.
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ИСТОЧНИК KP.RU