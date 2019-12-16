2019-12-16T11:17:12+03:00
Общество

Новогодние огни украсят трамваи и троллейбусы в Челябинске

В рейсы отправятся машины с Дедом Морозом и Снегурочкой
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: ЧелябГЭТ.Фото: ЧелябГЭТ.
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К Новому году Челябинский городской электротранспорт украсит рейсовые трамваи и троллейбусы новогодней иллюминацией. На маршруты трамваи №3, 15, 16, 22, и троллейбусы по маршрутам № 12, 10, 26 выйдут уже во вторник, 17 декабря.

На один вагона трамвая уйдет примерно 700 метров гирлянд и 7000 лампочек.

— Традиция украшать машины существует второй год. В этом году за рулем можно будет увидеть настоящего Деда Мороза и Снегурочку. Гирлянды и новогодние огоньки на трамваях и троллейбусах должны порадовать жителей и создать им новогоднее настроение, – сообщают в ЧелябГЭТ.

Увидеть и проехаться в празднично украшенном вагоне челябинцы смогут утром с 6 до 10 часов и вечером — с 16:30 до 22 часов.

А первый трамвай протестируют уже в понедельник, 16 декабря.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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