Новогодние огни украсят трамваи и троллейбусы в Челябинске

СЕГОДНЯ 11:17 2019-12-16T11:17:12+03:00

В рейсы отправятся машины с Дедом Морозом и Снегурочкой

Изменить размер текста: A A

К Новому году Челябинский городской электротранспорт украсит рейсовые трамваи и троллейбусы новогодней иллюминацией. На маршруты трамваи №3, 15, 16, 22, и троллейбусы по маршрутам № 12, 10, 26 выйдут уже во вторник, 17 декабря.

На один вагона трамвая уйдет примерно 700 метров гирлянд и 7000 лампочек.

— Традиция украшать машины существует второй год. В этом году за рулем можно будет увидеть настоящего Деда Мороза и Снегурочку. Гирлянды и новогодние огоньки на трамваях и троллейбусах должны порадовать жителей и создать им новогоднее настроение, – сообщают в ЧелябГЭТ.

Увидеть и проехаться в празднично украшенном вагоне челябинцы смогут утром с 6 до 10 часов и вечером — с 16:30 до 22 часов.

А первый трамвай протестируют уже в понедельник, 16 декабря.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU