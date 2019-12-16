Журналисты узнали самые популярные виды чая в Челябинске

СЕГОДНЯ 12:01 2019-12-16T12:01:59+03:00

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Чай пользуется большой популярностью у жителей Южного Урала. Это отличный продукт, утоляющий жажду. И еще это хороший подарок. Какие сорта и марки чая челябинцы приобретают чаще всего, узнало агентство polit74.ru.

1. Greenfield

Чай марки Greenfield производят в России в Ленинградской области. Хотя многие думают, что это английский продукт. На самом деле, это совместное производство. Используются сорта зеленого и черного чая, произрастающие от Китая до Кении. Появился в продаже в 2003 году и благодаря качеству и невысокой цене приобрел массовую популярность.

2. Richard

Richard также производится российской маркой «Май». Обладает большой линейкой сортов. Фирма имеет собственные представительства в различных странах, выращивающих чай, и отвечает за качество товара. Хотя дороговат — это существенный минус.

3. Майский

На рынке с 1991 года известен под маркой «Майский чай», а в 2003 году провели ребрендинг. Из подмосковного города Фрязино. Часть бренда выходит под названием «Корона Российской империи», имеет подарочный и потребительский сегмент. Бюджетный вариант для покупки.

4. Принцесса Нури

Тоже российский продукт, который производится компанией «Орими трейд». А вот сырье — из Кении, Индии и Цейлона. Чай в нижнем ценовом сегменте и имеет множество вкусов с добавками. Однако любители чая его обычно не берут.

5. Lipton: настоящий англичанин

Создатель англичанин Томас Липтон. Появился в конце 19 века, и сегодня поставляется в 110 стран мира. В России производится на собственных заводах в Санкт-Петербурге. Фирменное сырье поставляется из Шри-Ланки, Китая и Кении. Чай занимает нишу между средним и низким ценовыми сегментами. Имеет популярный вариант в виде холодного напитка.

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ИСТОЧНИК KP.RU