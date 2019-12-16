2019-12-16T14:17:10+03:00
Общество

В Челябинске покупатель в магазине угрожал продавцу пистолетом

Пластиковая игрушка пущена в ход ради бутылки коньяка
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: https://vk.com/vityaz.ohranaФото: https://vk.com/vityaz.ohrana
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В Челябинске в одном из магазинов по улице Цвиллинга случился инцидент. Пьяный дебошир попытался вынести из алкомаркета бутылку коньяка. Все происходило около половины десятого вечера 15 декабря.

Сотрудники магазина попытались остановить воришку. Но отчаянный сорвиголова достал предмет, похожий на пистолет. Тревожная кнопка — и на месте оперативно оказались сотрудники «Витязя».

К такому повороту событий парень был явно не готов. После нескольких минут отчаянного сопротивления на воришку надели наручники. Подоспевшие сотрудники полиции препроводили парня в отдел полиции «Центральный» для выяснения обстоятельств.

— Хоть пистолет оказался игрушечным, статья будет вполне реальная, — прокомментировали сотрудники охранного предприятия «Витязь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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