2019-12-16T14:51:22+03:00
Общество

«К службе в армии годен»: психиатр выдал справку жителю Троицка

Сменивший имя на Билет Призыва Нет оказался психически здоров
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Коллаж: Челябинск СегодняКоллаж: Челябинск Сегодня
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Житель Троицка, который сначала сменил имя и фамилию на Пельменя Кондольского, а затем на Билет Призыва Нет, сходил на прием к психотерапевту по направлению от военкомата.

Напомним, Роману Грошеву — прежнее имя молодого человека — пришла повестка в армию. Однако в прошлом году парень ради 200 килограммов пельменей назвался любимым кушаньем. А на днях из-за призыва в армию на "Билет Призыва Нет". Поэтому он пришел удостоверить свою личность в военкомат самостоятельно.

В заключении медкомиссии ему поставили категорию «А» (здоров) и отправили к психиатру. Тот в свою очередь направил призывника в психдиспансер с подозрением на эмоционально неустойчивое расстройство личности.

Получив талон к врачу на 13 декабря и вооружившись камерой GoPro, Билет отправился на обследование. Разговор с врачами призывник выложил в ЮТуб, сообщает сайт «Челябинск Сегодня».

— В 90-е годы психиатры установили бы минимум расстройство личности, что-то шизофрено-подобное. Сейчас к этому относятся иначе. Если вы это можете объяснить свое поведение — это нормально, если не можете — это уже другое, — прокомментировала специалист.

Затем Билет ответил на 500 вопросов теста за 2,5 часа.

— «Любите ли вы причинять вред людям?», «Вас что-то беспокоит?», «Часто ли вы грустите?», «Думаете о смерти?». Из таких вопросов состоял тест. Дальше я побеседовал с психологом. Все было замечательно, это обычные люди, они относились ко всему нейтрально, — рассказал житель Троицка.

Вскоре парень получил заключение специалистов: они не нашли у него никаких отклонений.

— Испытуемый охотно вступает в беседу, отвечает на вопросы развернуто и четко. На момент исследования жалоб не высказывает. Темп психической деятельности высокий без признаков истощаемости, поведение адекватно ситуации исследования. В структуре личности ведущими является гиперпоманические черты и черты социальной экстраверсии. Акцентуация характера по гипертимному типу, уровень общей агрессии и враждебности без особенностей, средние значения, — гласила справка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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