Одному из районов Челябинска угрожает снежный коллапс

СЕГОДНЯ 16:33 2019-12-16T16:33:38+03:00

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На конкурс по содержанию дорог в Металлургическом районе Челябинска не подала заявку ни одна компания. Аукцион по поиску подрядчика, который бы очищал улицы ЧМЗ в период с 2020 по 2022 год, не состоялся. Сумма контракта, согласно конкурсной документации, составляет 433 миллиона рублей. Такую информацию сообщает телеграм-канал «Челябушка», ссылаясь на сайт госзакупок.

— Тендер придется организовать заново. Районная администрация должна подсуетиться, в запасе мало времени, с 1 января нужно приступить к работе, иначе территории будет угрожать снежный коллапс. Почти как мусорный, разве что без запаха и гораздо обширнее, — размышляют авторы «Челябушки».

Напомним, власти решили делить районы и работы в них по лотам во избежание монополизации, как это было с «Южуралмостом». И вот возник новый вопрос: где взять столько подрядчиков?

ИСТОЧНИК KP.RU