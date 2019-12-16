Челябинские энергетики рассказали, почему закрасили граффити на трансформаторной будке
Граффити, которое этим летом нарисовали на трансформаторной будке в Калиниском районе в рамках молодежного проекта, не было согласовано с ответственной компанией. Об этом узнали наши коллеги с 74.ru.
В пресс-службе «Россети Урал» — «Челябэнерго», рассказали, что будка попала в список для ремонта в этом году, а из-за того, что рисунок не был согласован, подрядчик просто выполнил покраску, которая нужно было сделать по заданию к контракте.
— Мы готовы к сотрудничеству с представителями граффити-сообщества и открыты к любым предложениям. Но любой энергообъект представляет собой опасность для здоровья и жизни людей, поэтому согласовывать свои действия с энергетиками люди, увлекающиеся граффити, должны обязательно, равно как и соблюдать правила поведения вблизи энергообъекта, — добавили в пресс-службе.
Напомним, что на минувших выходных, челябинцы обсуждали в соцсетях замазанное граффити, которое по убеждению многих, было лучше нецензурных выражений и кучи расклеенных объявлений.
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ИСТОЧНИК KP.RU