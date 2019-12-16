Рыбак выловил из Шершневского водохранилища окуня весом в 4,5 кг
Воскресным утром 15 декабря на льду Шершневского водохранилища было жарко. Здесь собрались 28 спортсменов по ловле на блесну со льда из Челябинской и Курганской областей, а также республики Башкортостан.
Участники, от мастеров спорта до безразрядников на протяжении пяти часов боролись за улов, но кроме окуня в этот день других представителей подводного мира не было. Да и окунь-то капризничал: стоял локально, пятнами, клевал неохотно. Но спортсмены, приложив все свои знания и навыки, раз за разом доставали рыбу из-подо льда.
1 место — Коновалов Игорь 4 438 г. (Челябинск);
2 место — Лямин Роман 3 184 г. (Курган);
3 место — Матвеев Александр 2 287 г. (Миасс).
— Очень радует присутствие новых участников, которые предпочитают дивану новые, интересные знакомства и общение с такими же увлеченными людьми, — говорит президент «Федерации рыболовного спорта Челябинской области» Николай Федерягин. — Поздравляем призеров соревнований и участников с этим рыболовным праздником.
Следующие соревнования по рыболовному спорту состоятся 21-22 декабря на озере Увильды, где пройдут Кубок Челябинской области и юношеское Первенство по ловле на мормышку со льда. До встречи на водоемах Южного Урала!
ИСТОЧНИК KP.RU