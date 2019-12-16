2019-12-16T17:46:37+03:00
Общество

Рыбак выловил из Шершневского водохранилища окуня весом в 4,5 кг

Он и стал победителем соревнований по ловле на блесну со льда
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Воскресным утром 15 декабря на льду Шершневского водохранилища было жарко. Здесь собрались 28 спортсменов по ловле на блесну со льда из Челябинской и Курганской областей, а также республики Башкортостан.

Участники, от мастеров спорта до безразрядников на протяжении пяти часов боролись за улов, но кроме окуня в этот день других представителей подводного мира не было. Да и окунь-то капризничал: стоял локально, пятнами, клевал неохотно. Но спортсмены, приложив все свои знания и навыки, раз за разом доставали рыбу из-подо льда.

1 место — Коновалов Игорь 4 438 г. (Челябинск);

2 место — Лямин Роман 3 184 г. (Курган);

3 место — Матвеев Александр 2 287 г. (Миасс).

— Очень радует присутствие новых участников, которые предпочитают дивану новые, интересные знакомства и общение с такими же увлеченными людьми, — говорит президент «Федерации рыболовного спорта Челябинской области» Николай Федерягин. — Поздравляем призеров соревнований и участников с этим рыболовным праздником.

Следующие соревнования по рыболовному спорту состоятся 21-22 декабря на озере Увильды, где пройдут Кубок Челябинской области и юношеское Первенство по ловле на мормышку со льда. До встречи на водоемах Южного Урала!

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рыбак выловил из Шершневского водохранилища окуня весом в 4,5 кг
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