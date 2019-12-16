2019-12-16T19:46:33+03:00
Общество

Я хочу знать, что происходит: губернатор Челябинской области раскритиковал минэкологии

Так глава региона отреагировал на доклад Сергея Лихачева о проблеме смога
Андрей Москвичев
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Фото: Е-областьФото: Е-область
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Алексей Текслер остался крайне недоволен работой министерства экологии в дни объявления режима НМУ. Свое мнение губернатор высказал после доклада министра экологии Сергея Лихачева о ситуации в области.

— Работы в режиме ситуационного центра, как мы договаривались, у нас вообще и близко нет. Более того, мы днем с огнем второй день ищем источник вот этого специфического запаха. Конечно, меня эта ситуация никаким образом устроить не может. Надо переходить на другой формат работы. Я, как и все жители хочу знать, что происходит, — заявил Алексей Текслер.

Глава региона потребовал от чиновников вовремя объявлять режим НМУ, а также соблюдать соглашения по снижению выбросов.

— И надо делать надлежащее информационное сопровождение. Я больше напоминать не буду, коллеги. Мы все ходим по нашим улицам, наши дети по ним ходят. Надоело. И не только мне. Давайте надлежащим образом на это реагировать, — рассказал Алексей Текслер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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