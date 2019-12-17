2019-12-17T06:02:54+03:00
Общество

В Челябинске 15-летние девочки ищут себе парней с авто на сайте знакомств

В соцсети обсуждают объявление школьниц
Ирина КАРЕЛИНА
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15-летние девочки ищут себе парней с авто. Вот такие фото поставили к объявлению в группе «Ищу тебя. Челябинск. Знакомства» в ВК15-летние девочки ищут себе парней с авто. Вот такие фото поставили к объявлению в группе «Ищу тебя. Челябинск. Знакомства» в ВК
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15-летние девочки желают познакомиться. Да не с кем попало, а с парнями от 20 лет и при машинах. Такое объявление в группе «Ищу тебя. Челябинск. Знакомства» в ВК возмутило пользователей соцсети.

На фото — две юные особы с крашеными волосами и яркими стрелками на глазах. Вот одна из них сидит на подоконнике в коротюсеньком платье. А другая, сделав губы «уточкой», потягивает детское пюре.

— Для начала — общение. Потом, как пойдет. Пишите в личку, — добавили в конце сообщения школьницы.

— Нам 15, тебе — восемь, — комментирует подписчик паблика Роман Даршт, имея в виду, что за «как пойдет» с несоврешеннолетними девицами можно и тюремный срок получить.

— Дети, вы чем думаете? Куда мы катимся!? На трамвае покатайтесь с одноклассниками! — возмутился другой мужчина.

— А потом такие матери в подарок приносят! — подхватили женщины.

Впрочем, есть версия, что это объявление — фейк, и юных Лолит придумали администраторы паблика ради хайпа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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