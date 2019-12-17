В Челябинске вспыхнула квартира в четырехэтажке
В Тракторозаводском районе Челябинска, на перекрестке улиц Первой Пятилетки и 40-летия Октября, произошел пожар в четырехэтажном доме. По словам очевидцев, загорелась квартира на втором этаже. ЧП произошло в понедельник, 16 декабря, в девять вечера.
— В квартире горела кухня. Хозяева, двое взрослых и двое детей, вышли из дома самостоятельно. Жителей других квартир эвакуировали пожарные по маршевым лестницам, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
Никто из жителей дома не пострадал.
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ИСТОЧНИК KP.RU