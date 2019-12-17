«Дурной пример заразителен»: челябинские нано-урны добрались до Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 06:22 2019-12-17T06:22:06+03:00

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Урны с развевающимися на ветру мусорными пакетами захватывают страну. Впервые в Челябинске они появились в начале 2019 года. Администрация Советского района наставила их на каждом шагу — чтобы было чисто. Но вид таких мусорок не порадовал горожан. Они саркастично прозвали их «нано-урны».

— Дурной пример заразителен… Спасибо за мусорный нимб в переходе станции метро «Московская». Привет челябинцам. Теперь я вас понимаю, — написал житель Санкт-Петербурга в группу «Нетипичный Челябинск» в ВК.

— Это еще солидная нано-урна. в Челябинске — на соплях держится, — комментируют южноуральцы.

Заметим, что в Питере эта урна стоит под крышей. Ей не страшны снег, дождь и сигаретные окурки.

Подобные конструкции есть и в Европе, откуда и перенял опыт Челябинск.

— Но там они, как и в Питере, находятся в помещениях и, как правило, у автоматов, что предполагает попадание в них только бумажных отходов: чеков, стаканчиков из-под кофе и всякой шелухи из карманов, — написала Светлана Мишина.

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ИСТОЧНИК KP.RU