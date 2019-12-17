Инвалида выгнали из кафе в Магнитогорске, потому что из-за него «гости начинают грустить»
Дмитрий Жидков передвигается на инвалидной коляске. Но это не мешает ему вести активную жизнь: заниматься спортом, путешествовать, отдыхать с друзьями. В группе «Черное&Белое Магнитогорск» он рассказал о неприятном инциденте, произошедшем с ним на днях в кафе.
— Отдыхали с друзьями в кафе-баре «Шараб». Вдруг подходит владелец этого бара. Причем не ко мне, а к моему другу. И просит покинуть заведение. Якобы я на своей коляске мешаю отдыхать людям: своим видом порчу им настроение. Они, глядя на меня, начинают грустить, — рассказывает Дмитрий. — Мы, естественно, возразили. После чего минут через 10 подошли охранники и то же самое нам повторили. Пришлось покинуть заведение. Неприятно и очень огорчительно такое отношение, ведь мы — часть общества.
Подписчики паблика возмутились вместе с автором поста и предложили всем игнорировать это заведение. А Дмитрию посоветовали подать в суд.
«Комсомолка» узнает мнение руководителя данного кафе по поводу этого инцидента. Следите за публикациями на сайте.
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