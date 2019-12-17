СЕГОДНЯ 07:03 2019-12-17T07:07:44+03:00

Бродячие псы разорвали маленькую собачку на глазах у ребенка в Челябинской области. Фото: vk.com/chp_dtp

Бездомные собаки все чаще бросаются и на людей

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В Златоусте стая бездомных собак растерзала маленькую собачонку, сообщает группа «ЧП Златоуст».

— Собака была разорвана в клочья. Девочка рыдала. Видимо, это ее питомец, — сообщается в паблике.

Случай не единичный.

— У нас вчера стая загрызла кошку. Стерилизуют их, а они жрать хотят. Так до детей скоро дойдут, им все равно кого грызть, — написала в комментариях Леся Водолеева.

Это проблема не только Златоуста, а всей Челябинской области. В соцсетях все чаще стали появляться сообщения о нападении бродячих собак на людей.

К примеру, 5 декабря житель Миасса сообщил, что на него набросился пес прямо возле детского сада. Днем ранее в другом районе покусали девушку.

Стая собак напала 4 декабря на девушку в Миассе. Фото: vk.com/inzidentmiass

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Под каждым из таких постов зоозащитники пишут, что виноваты не собаки, а человек. Но все больше южноуральцев пишут о том, что гуманный отлов и стерилизация не спасают от несчастных случаев. Люди боятся и настаивают на отстреле бродячих животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU