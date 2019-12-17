Пять иномарок столкнулись в центре Челябинска
Сегодня утром, 17 декабря, в Челябинске столкнулись пять иномарок: Nissan, Volkswagen, BMW X5, Ford и Hyundai. Авария произошла в час пик на перекрестке улиц Энгельса и Труда, на остановке у легкоатлетического манежа УралГУФК.
— Никто из водителей не пострадал, только машины немного «помяли», поэтому полицию и «скорую» вызывать не стали. Ждут аварийного комиссара, — рассказал КП-Челябинск очевидец.
Причиной ДТП могла стать скользкая дорога. В городе сейчас идет мокрый снег, а на асфальте под ним мог собраться ледяной накат.
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ИСТОЧНИК KP.RU