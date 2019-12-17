2019-12-17T07:14:47+03:00
Происшествия

Пять иномарок столкнулись в центре Челябинска

Авария произошла в час пик
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
В ДТП никто не пострадал.В ДТП никто не пострадал.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Сегодня утром, 17 декабря, в Челябинске столкнулись пять иномарок: Nissan, Volkswagen, BMW X5, Ford и Hyundai. Авария произошла в час пик на перекрестке улиц Энгельса и Труда, на остановке у легкоатлетического манежа УралГУФК.

— Никто из водителей не пострадал, только машины немного «помяли», поэтому полицию и «скорую» вызывать не стали. Ждут аварийного комиссара, — рассказал КП-Челябинск очевидец.

Причиной ДТП могла стать скользкая дорога. В городе сейчас идет мокрый снег, а на асфальте под ним мог собраться ледяной накат.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем ДТП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинске больше интересуются мэром Москвы, чем делом экс-главы Тефтелева
Пять иномарок столкнулись в центре Челябинска
Бродячие псы разорвали маленькую собачку на глазах у ребенка в Челябинской области
В Челябинской области на ходу загорелся автобус с пассажирами
Инвалида выгнали из кафе в Магнитогорске, потому что из-за него «гости начинают грустить»
«Дурной пример заразителен»: челябинские нано-урны добрались до Санкт-Петербурга
В Челябинске вспыхнула квартира в четырехэтажке
В Челябинске 15-летние девочки ищут себе парней с авто на сайте знакомств
Я хочу знать, что происходит: губернатор Челябинской области раскритиковал минэкологии
Рыбак выловил из Шершневского водохранилища окуня весом в 4,5 кг
После трёхдневного запаха гари в Челябинске от предприятий потребовали снизить выбросы
Челябинские энергетики рассказали, почему закрасили граффити на трансформаторной будке
Одному из районов Челябинска угрожает снежный коллапс
ВТБ выдал первые кредиты по дальневосточной ипотеке
«К службе в армии годен»: психиатр выдал справку жителю Троицка
В Челябинске покупатель в магазине угрожал продавцу пистолетом
ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%
Детский лагерь «Роскосмоса» под Миассом превратят в термальный курорт
Опасная «незамерзайка»: продажа в Челябинске вылилась в уголовное дело
«Провокация как в Екатеринбурге?»: идет эвакуация из бизнес-центра «Челябинск-сити»
Челябинцам предлагают закопать еще 110 млн рублей
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по программам ипотечного кредитования
В Челябинске запретили парковаться у Молодежного театра
Журналисты узнали самые популярные виды чая в Челябинске
Новогодние огни украсят трамваи и троллейбусы в Челябинске
Школа в Челябинской области заплатит 100 тыс. рублей за травмирование ученицы
У мэра Челябинска Натальи Котовой появился заместитель по городской среде
В Челябинской области дровосека убило деревом
Из-за запаха гари по всему Челябинску министр экологии отправился на Коркинский разрез