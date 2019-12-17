2019-12-17T07:34:11+03:00
Общество

В Челябинске больше интересуются мэром Москвы, чем делом экс-главы Тефтелева

О чем южноуральцы спрашивают «Яндекс» — узнала КП-Челябинск
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинска больше интересуются мэром Москвы, чем делом экс-главы ТефтелеваВ Челябинска больше интересуются мэром Москвы, чем делом экс-главы Тефтелева
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На прошлой неделе жители Челябинской области чаще спрашивали у интернет-поисковика про Юрия Лужкова. Бывший мэр Москвы скончался во время операции в Германии. Уголовное дело экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева куда меньше интересовало южноуральцев. Такие выводы можно сделать на основе отчета компании «Яндекс» о самых популярных запросах за минувшие семь дней.

Кроме того, в рейтинг поисковых запросов попали фильмы «Полицейский с Рублевки», «Джуманджи» и «Шестеро вне закона». Спрашивали об еще одной почившей знаменитости Мари Фредрикссон — солистке Roxette.

Интересуются челябинцы и спортом. Вторую и седьмую строчки рейтинга занимают соответственно кубок Первого канала по хоккею и бои без правил UFC.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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