В Челябинске больше интересуются мэром Москвы, чем делом экс-главы Тефтелева

СЕГОДНЯ 07:33 2019-12-17T07:34:11+03:00

В Челябинска больше интересуются мэром Москвы, чем делом экс-главы Тефтелева

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе жители Челябинской области чаще спрашивали у интернет-поисковика про Юрия Лужкова. Бывший мэр Москвы скончался во время операции в Германии. Уголовное дело экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева куда меньше интересовало южноуральцев. Такие выводы можно сделать на основе отчета компании «Яндекс» о самых популярных запросах за минувшие семь дней.

Кроме того, в рейтинг поисковых запросов попали фильмы «Полицейский с Рублевки», «Джуманджи» и «Шестеро вне закона». Спрашивали об еще одной почившей знаменитости Мари Фредрикссон — солистке Roxette.

Интересуются челябинцы и спортом. Вторую и седьмую строчки рейтинга занимают соответственно кубок Первого канала по хоккею и бои без правил UFC.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU