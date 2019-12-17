В Челябинске могут вернуть пешеходный переход к памятнику «Орленку»
На портале «Активный житель 74» запустили новое голосование. Челябинцам предлагают решить, стоит ли вернуть пешеходный переход на перекрестке проспекта Ленина и улицы Красной, который убрали несколько лет назад. Идея нарисовать «зебру» появилась после реконструкции сквера «Алое поле».
— В связи с развитием сквера и увеличением пешеходного трафика, а также по многочисленным просьбам жителей Челябинска рассматривается вопрос организации пешеходного перехода на прежнем месте. Нужна ли в этом месте «зебра» или имеющаяся схема организации движения оптимальна — решать челябинцам, — говорится на портале.
Челябинцам предлагают ответить, как часто они бывают на этом перекрестке и нужно ли организовать переход напротив памятника «Орленку». Пока большинство горожан, более 70%, считают, что нужно.
Голосование продлится до 30 декабря. Проголосовать могут жители города, зарегистрированные на Госуслугах.
Про восстановление тротуарной схемы на перекрестке еще в прошлом году говорил урбанист Лев Владов. Он предлагал убрать съезд направо с Ленина на Красную и восстановить удобный пешеходный переход через проспект.
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ИСТОЧНИК KP.RU