ЮУрГУ отметил 70-летие ХК «Политехник» матчем ветеранов челябинского хоккея
На хоккейном корте ЮУрГУ к 70-летию студенческого хоккейного клуба «Политехник» состоялся товарищеский матч ветеранов челябинского хоккея. На льду встретились известные хоккеисты, защищавшие честь ХК «Трактор» и ХК «Политехник».
Студенческий хоккейный клуб ЮУрГУ «Политехник» — почти ровесник челябинского хоккейного движения. В истории клуба много значимых побед, а нынешняя команда является чемпионом России среди команд 2 лиги класса «А» в регионе Урала и Западной Сибири федерации хоккея России, четырехкратным чемпионом Челябинской области.
Для нынешних игроков «Политехника» товарищеская встреча ветеранов хоккейных клубов Челябинска — это возможность посмотреть на игру профессионалов и пообщаться с ними, чтобы в дальнейшем улучшить свои результаты. В состав команд ветеранов вошли известные хоккеисты, победители отечественных и международных соревнований высочайшего уровня.
Несмотря на холод, зрители матча смогли получить массу впечатлений от встречи: игра прошла динамично, команды показали мастерство и профессионализм настоящих ветеранов челябинского хоккея. По итогам победителями стала команда «Трактора» со счетом 5:3.
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ИСТОЧНИК KP.RU