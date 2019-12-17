ЮУрГУ отметил 70-летие ХК «Политехник» матчем ветеранов челябинского хоккея

СЕГОДНЯ 08:10 2019-12-17T08:10:11+03:00

На льду встретились известные хоккеисты ХК «Трактор» и «Политехник»

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На хоккейном корте ЮУрГУ к 70-летию студенческого хоккейного клуба «Политехник» состоялся товарищеский матч ветеранов челябинского хоккея. На льду встретились известные хоккеисты, защищавшие честь ХК «Трактор» и ХК «Политехник».

Студенческий хоккейный клуб ЮУрГУ «Политехник» — почти ровесник челябинского хоккейного движения. В истории клуба много значимых побед, а нынешняя команда является чемпионом России среди команд 2 лиги класса «А» в регионе Урала и Западной Сибири федерации хоккея России, четырехкратным чемпионом Челябинской области.

Для нынешних игроков «Политехника» товарищеская встреча ветеранов хоккейных клубов Челябинска — это возможность посмотреть на игру профессионалов и пообщаться с ними, чтобы в дальнейшем улучшить свои результаты. В состав команд ветеранов вошли известные хоккеисты, победители отечественных и международных соревнований высочайшего уровня.

Несмотря на холод, зрители матча смогли получить массу впечатлений от встречи: игра прошла динамично, команды показали мастерство и профессионализм настоящих ветеранов челябинского хоккея. По итогам победителями стала команда «Трактора» со счетом 5:3.

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ИСТОЧНИК KP.RU