2019-12-17T08:39:40+03:00
Общество

«Чуть человека не задавил»: водителей в Челябинске возмутил елочный базар, загораживающий обзор

От точки продаж хвойных страдают и пешеходы
Валентина ВАГАНОВА
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Деревья загораживают обзор водителям. Фото: vk.com/«Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Жители»Деревья загораживают обзор водителям. Фото: vk.com/«Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Жители»
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В Челябинске только началась продажа новогодних деревьев. Но базары уже подпортили настроение жителям. Продавцы снова заставили перекрестки елками, загородив обзор водителям.

— Вот так в очередной раз на перекрестке в микрорайоне «Академ Риверсайд» организован елочный базар. Людям просто плевать, что елки загораживают пешеходов. Пока не собьют ребенка, так все и будет продолжаться. Оставил заявку участковому, чтобы убрали елки с перекрестка. Посмотрим, что будет, — написал челябинец Игорь Росляков в соцсетях.

На елочные базары люди жалуются из года в год. Фото: vk.com/«Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Жители»

На елочные базары люди жалуются из года в год. Фото: vk.com/«Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Жители»

В комментариях пользователи поддержали Игоря и написали, что сами чуть не попали в ДТП из-за елок.

— Я так сегодня одного чуть не задавил, ехал, высматривал, ждал, что кто-то появится, но все равно едва не наехал. А все эти елки! Попробовал пройтись здесь. Пешеходам тоже не видно машину, и как им убеждаться в безопасности перехода? — высказался Самат.

Пару лет назад писал в ГИБДД по этой теме. Сказали, все нормально. Но ведь реально не видно пешеходов! Например, если поворачиваю направо. Пока по ногам не проедут, никто ничего делать не будет, — добавил Илья.

В этом году в Челябинске откроется 85 легальных новогодних базаров. Адреса, где купить елку, можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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