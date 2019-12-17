В Челябинске снова пытаются найти подрядчика на уборку самого большого района

СЕГОДНЯ 09:17 2019-12-17T09:17:45+03:00

А в это время район может остаться без уборки в первые недели нового года

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В Челябинске вновь объявили электронный аукцион на уборку Металлургического района. Подрядчика должны были найти еще на прошлой неделе, но конкурс не состоялся. Никто из бизнесменов не выказал желание заработать 433,4 млн рублей.

Контракт рассчитан с 2020 и на три года. Новый аукцион объявили 16 декабря. Заявки принимают до 10 января. Интересно, что у нынешнего подрядчика компании «Южуралмост», договор заканчивается аккурат 31 декабря. Возникает закономерный вопрос: кто будет убирать крупнейший район, пока не выбран новый подрядчик?

Комментарий КП-Челябинск запросила в Управлении дорожного хозяйства.

Кроме того, в новом контракте уменьшена цена до 427,5 млн рублей. Редакция изучила перечень тротуаров и дорог в обоих аукционах — он идентичен.

Отметим, что ранее в Челябинске контракты на содержание дорог разыгрывали одним большим лотом. С будущего года систему решили изменить, разбив контракт на несколько частей. В других районах подрядчики были выбраны.

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ИСТОЧНИК KP.RU