В аэропорту Челябинска задержали рейсы из-за отключения интернета

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-17T09:15:38+03:00

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Сегодня утром, 17 декабря, в аэропорту «Игорь Курчатов» произошел технический сбой. Из-за чего самолеты вылетели с задержкой. По информации онлайн-табло на сайте аэропорта, от расписания отклонились девять рейсов. Так, с запозданием южноуральцы вылетели в Дубай, Санкт-Петербург, Москву и Минеральные Воды.

В пресс-службе аэропорта журналистам сообщили, что в здании внезапно пропал интернет. А переход на резервную линию почему-то не произошел.

По данным на сайте аэропорта, от расписания отклонились девять рейсов.

— Сотрудникам пришлось заполнять регистрационные бланки вручную, это немного медленнее, чем на компьютере. Но все рейсы в итоге отправили по расписанию. Были какие-то минутные задержки. У двух рейсов задержка составила 55 минут, поскольку на них очень много пассажиров, — объяснили в пресс-службе аэропорта.

На данный момент все рейсы вылетели.

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ИСТОЧНИК KP.RU