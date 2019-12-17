«Детей одевайте теплее»: в челябинской гимназии отменены занятия

СЕГОДНЯ 09:45 2019-12-17T09:58:12+03:00

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Во вторник, 17 декабря, в челябинской гимназии № 96 произошла коммунальная авария. Прорвало теплотрассу. Потоп случился в подвале, колодцы под зданием полны воды, в электрощитовой тоже оказалась вода. Поэтому директор приняла решение занятия отменить. Правда, не во всей школе. А только в старом здании. Там нет света. Отопление отключено.

Начальная школа расположена в новом помещении. Поэтому там проходят занятия у параллели первых классов А, Б и В, учатся 2А и параллель третьих классов.

— В связи с аварией на теплотрассе затоплены колодцы, затоплен подвал и электрощитовая в школе. В старом здании нет света. Во всей школе отключено отопление. Учатся только начальные классы, кабинеты которых расположены в новом здании: 1а, 1 Б, 1В, 2а, 3а, 3Б, 3 В. Детей одевать теплее, — приводит слова директора школы Жанны Рыжковой сайт «Медиазавод».

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ИСТОЧНИК KP.RU