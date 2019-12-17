Два новых управления появились в правительстве Челябинской области

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-17T10:36:50+03:00

Чем будут заниматься новые структуры

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Изменена структура правительства области. Созданы управление проектной деятельности и экспертно-аналитическое управление. Это два новых подразделения.

— Управление проектной деятельности будет отвечать за реализацию нацпроектов. За экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей, поставленных перед регионом президентом, а также поручений губернатора, будет экспертно-аналитическое управление — сообщает пресс-служба губернатора области.

Экспертно-аналитическое управление возглавит Иван Куцевляк, который руководил министерством экономического развития области. Его преемником на посту станет первый заместитель Наталья Лугачева.

Пост начальника управления проектной деятельности пока вакантен.

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ИСТОЧНИК KP.RU