Два новых управления появились в правительстве Челябинской области
Изменена структура правительства области. Созданы управление проектной деятельности и экспертно-аналитическое управление. Это два новых подразделения.
— Управление проектной деятельности будет отвечать за реализацию нацпроектов. За экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей, поставленных перед регионом президентом, а также поручений губернатора, будет экспертно-аналитическое управление — сообщает пресс-служба губернатора области.
Экспертно-аналитическое управление возглавит Иван Куцевляк, который руководил министерством экономического развития области. Его преемником на посту станет первый заместитель Наталья Лугачева.
Пост начальника управления проектной деятельности пока вакантен.
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ИСТОЧНИК KP.RU