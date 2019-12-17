В Челябинске накрыли этническую ОПГ
Челябинские пограничники совместно с полицейскими раскрыли организованную преступную группу, которая изготавливала поддельные документы для легализации мигрантов.
— Оформлялись фиктивные регистрации по месту пребывания иностранцев, на основе заведомо ложных сведений об иностранцах изготовлялись поддельные трудовые договоры, перевозка нелегальных мигрантов через границу для продления сроков пребывания на территории России, — рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ.
Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ
В ходе обысков у задержанных нашли загранпаспорта для фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет, заполненные бланки регистраций, фиктивные трудовые договоры.
За свои услуги, участники ОПГ брали 1,5-3 тыс. рублей. По примерным подсчетам силовиков, задержанные заработали более 3 млн рублей.
Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ
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ИСТОЧНИК KP.RU