В Челябинске накрыли этническую ОПГ

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-17T11:00:19+03:00

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Челябинские пограничники совместно с полицейскими раскрыли организованную преступную группу, которая изготавливала поддельные документы для легализации мигрантов.

— Оформлялись фиктивные регистрации по месту пребывания иностранцев, на основе заведомо ложных сведений об иностранцах изготовлялись поддельные трудовые договоры, перевозка нелегальных мигрантов через границу для продления сроков пребывания на территории России, — рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ

В ходе обысков у задержанных нашли загранпаспорта для фиктивной постановки иностранцев на миграционный учет, заполненные бланки регистраций, фиктивные трудовые договоры.

За свои услуги, участники ОПГ брали 1,5-3 тыс. рублей. По примерным подсчетам силовиков, задержанные заработали более 3 млн рублей.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ

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ИСТОЧНИК KP.RU