2019-12-17T11:03:51+03:00
Общество

В Челябинской области срочно ищут волонтеров для поиска пропавшего школьника

Подросток пропал по дороге из школы
Валентина ВАГАНОВА
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Если вы видели Александра Путилкина, позвоните в полицию или волонтерам. Фото: Легион-СПАСЕсли вы видели Александра Путилкина, позвоните в полицию или волонтерам. Фото: Легион-СПАС
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Поисково-спасательный отряд «Легион-СПАС» прямо сейчас собирает людей, которые помогут в поисках 15-летнего Александра Путилкина из поселка Зауральский. Школьник исчез по дороге домой после уроков во вторник, 16 декабря.

— Срочно нужны волонтеры для поиска на местности. Территория прочеса 22 км плюс карьеры. Сбор в 14.00 в поселке Первомайский у цементного завода, — написали поисковики в соцсетях.

Координатор Ирина Веденева уже на месте сбора.

— Следы привели нас в Первомайский поселок. Находимся в районе карьеров. Будем осматривать всю прилегающую территорию. На данный момент здесь родственники, сотрудники полиции и два представителя «Легион-СПАС». Сейчас еще выезжают наши ребята и простые люди, желающие помочь, — рассказала Ирина корреспонденту КП-Челябинск.

Приметы Александра: был в синей парке с белым мехом, коричневой вязанной шапке, черных брюках. С собой синий рюкзак.

Если вы видели Сашу, знаете, где он находится или хотите присоединится к поискам, позвоните по номерам 8-950-749-85-22 Ирина, 8-951-784-07-37 Евгений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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