На железнодорожном вокзале в Челябинске из цистерны вытекло реактивное топливо
ЧП произошло на железнодорожной станции «Челябинск — Главный» в ночь на вторник, 17 октября. Во время формирования грузового состава рабочие обнаружили, что из цистерны течет топливо. Тут же вызывали на место спецслужбы.
— Была обнаружена течь топлива для реактивных двигателей из цистерны объемом 60 м3. Цистерна была отцеплена от основного состава и отбуксирована на технический путь, — сообщили КП-Челябинск в ЕДДС города.
Через 45 минут течь устранили, сформировали цистерну в состав и отправили в пункт назначения.
— Пострадавших нет. На движение поездов данное происшествие не повлияло, — добавили в ЕДДС.
Последствия ЧП устраняли сотрудники ЮУЖД, МЧС, команда пожарного поезда — всего 22 человека и пять единиц техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU