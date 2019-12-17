На железнодорожном вокзале в Челябинске из цистерны вытекло реактивное топливо

СЕГОДНЯ 11:30 2019-12-17T11:32:01+03:00

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ЧП произошло на железнодорожной станции «Челябинск — Главный» в ночь на вторник, 17 октября. Во время формирования грузового состава рабочие обнаружили, что из цистерны течет топливо. Тут же вызывали на место спецслужбы.

— Была обнаружена течь топлива для реактивных двигателей из цистерны объемом 60 м3. Цистерна была отцеплена от основного состава и отбуксирована на технический путь, — сообщили КП-Челябинск в ЕДДС города.

Через 45 минут течь устранили, сформировали цистерну в состав и отправили в пункт назначения.

— Пострадавших нет. На движение поездов данное происшествие не повлияло, — добавили в ЕДДС.

Последствия ЧП устраняли сотрудники ЮУЖД, МЧС, команда пожарного поезда — всего 22 человека и пять единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU