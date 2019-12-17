На трассе в Челябинской области «девятка» врезалась в КАМАЗ дорожной службы

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-17T12:29:39+03:00

Водитель ВАЗа не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

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Авария произошла на трассе М5 под Златоустом днем во вторник, 16 декабря. 30-летний водитель отечественной «девятки» столкнулся с КАМАЗом, который чистил дорожное ограждение. От удара у легковушки смяло весь перед.

— По предварительной информации, водитель ВАЗа не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, из-за чего и произошло столкновение, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

В ДТП пострадал пассажир легковушки.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Пассажир легковушки получил травмы и был госпитализирован. Водители серьезно не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU