На трассе в Челябинской области «девятка» врезалась в КАМАЗ дорожной службы
Авария произошла на трассе М5 под Златоустом днем во вторник, 16 декабря. 30-летний водитель отечественной «девятки» столкнулся с КАМАЗом, который чистил дорожное ограждение. От удара у легковушки смяло весь перед.
— По предварительной информации, водитель ВАЗа не выбрал безопасную скорость движения и дистанцию, из-за чего и произошло столкновение, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
В ДТП пострадал пассажир легковушки.Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области
Пассажир легковушки получил травмы и был госпитализирован. Водители серьезно не пострадали.
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ИСТОЧНИК KP.RU