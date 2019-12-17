Почему инвалида попросили покинуть кафе в Магнитогорске: версия заведения

СЕГОДНЯ 12:33 2019-12-17T12:35:31+03:00

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Инвалид-колясочник из Магнитогорска Дмитрий Жидков написал в соцсети, что его попросили из заведения, потому что из-за него «гости начинают грустить».

— Отдыхали с друзьями в кафе-баре «Шараб». Вдруг подходит владелец этого бара. Причем не ко мне, а к моему другу. И просит покинуть заведение. Якобы я на своей коляске мешаю отдыхать людям: своим видом порчу им настроение. Мы, естественно, возразили. После чего минут через 10 подошли охранники и то же самое нам повторили. Пришлось уехать, — рассказал мужчина.

Мы дозвонились в кафе, где произошел инцидент. Администратор рассказала, что Дмитрий с друзьями отдыхал у них два вечера.

— В первый раз все было нормально. Но во второй вечер его друзья изрядно напились и устроили потасовку. Только тогда и только по причине драки между гостями мы нажали кнопку вызова охраны. Естественно, компанию попросили удалиться, — комментирует администратор кафе Sharab Анастасия корреспонденту КП-Челбинск. — Но друзья Дмитрия сказали ему, что их выгнали из-за него, из-за его коляски. Дмитрий и сам был пьян. Он подумал, что на него наехал охранник. Но это был совершенно посторонний человек, тоже пьяный. Перепалка между ними произошла, когда Дмитрий курил на улице возле входа в кафе. Мы пообщались с Дмитрием, инцидент исчерпан.

Дмитрий также подтвердил нам, что больше не имеет претензий к заведению.

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ИСТОЧНИК KP.RU