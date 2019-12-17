В Челябинской области пьяные дебоширы избили участкового

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-17T12:40:43+03:00

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Двое приятелей пришли выпить к своему другу в Карабаше. Устав от шума, соседи вызвали полицию. Дебоширы были настолько пьяны, что накинулись на стража порядка.

— Подсудимые нанесли удары и оскорбили участкового уполномоченного полиции, — рассказал старший помощник руководителя регионального управления СК Владимир Шишков. — Противоправное поведение осужденных прекратили сотрудники регионального управления Росгвардии.

Происшествие случилось в марте. На днях состоялся суд. Южноуральцам дали 1,5 и 2 года, правда, условно, по статье «Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих служебных обязанностей».

А между тем, реальный срок получил житель Металлургического района, который схватил за волосы женщину-дознавателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU