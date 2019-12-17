В Челябинске депутаты городской Думы приняли бюджет на три года

СЕГОДНЯ 13:34 2019-12-17T13:34:15+03:00

В Челябинске утвердили бюджет на следующий год. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Во вторник, 17 декабря, на заседании Челябинской городской Думы утвержден бюджет миллионника на следующий год и плановый период до 2022 года. За параметры городской казны депутаты проголосовали единогласно.

Итак, в 2020 году доходы бюджета составят 40 млрд руб. Расходы — на 674 млн больше.

На треть казну сформируют налоговые и неналоговые поступления. 68% дадут межбюджетные трансферты. Например, поступления из областного бюджета.

Бюджет города сформируют налог на доходы физических лиц; земельный налог; налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения; налог на доходы от использования имущества.

Как пояснила председатель городского комитета финансов Ирина Кузнецова, 77,4% расходов бюджета — социальные: здравоохранение, образование, культура, спорт, социальная защита.

Более миллиарда рублей в казне заложено на стройку школ и садиков в новых районах города. 570 млн руб предусмотрено на капитальный ремонт Ленинградского моста.

По-прежнему бюджет будет финансировать поездки льготников в муниципальном общественном транспорте. Выросли суммы на содержание и ремонт дорог, благоустройство дворов и парков.

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ИСТОЧНИК KP.RU