Восьмиклассника, пропавшего по дороге из школы, нашли в другом поселке

СЕГОДНЯ 13:49 2019-12-17T13:53:58+03:00

Он дошел туда пешком по холоду

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15-летний подросток из поселка Зауральский нашелся. Родственники вместе с полицией и волонтерами искали его по карьерам в окрестностях поселка Первомайский. Сюда следы привели поисковиков.

— Мальчик жив. Сильно замерз, был недалеко от железнодорожных путей, в камышах. Шел вдоль путей из поселка Зауральского, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск координатор «Легион-СПАС» Ирина Веденева.

Расстояние между поселками Зауральский и Первомайский 12 км, парень шел где-то два часа по холоду.

Сейчас школьника отвезли в больницу Коркино. Как сообщили в отделе МВД России по Еманжелинскому району, в отношении подростка противоправных действий не применялось. Почему парень оказался так далеко от дома, не уточняется. Возможно, поругался с близкими вот и решил погулять.

Напомним, восьмиклассник пропал во вторник, 16 декабря, сразу после уроков. Родители обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

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ИСТОЧНИК KP.RU