2019-12-17T15:32:47+03:00
Экономика

Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области вырос на 25%

Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе составил 108,7 млрд рублей
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Фото: предоставлено ВТБФото: предоставлено ВТБ
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По итогам девяти месяцев 2019 года кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Свердловской области вырос на 25% и приблизился к 193 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц в регионе составил 108,7 млрд рублей (+16% с начала года).

Розничный кредитный портфель за отчетный период увеличился на 17% и составил 102,4 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты — 52,4 млрд рублей (+21% с начала года). Объем кредитов наличными превысил 43,3 млрд рублей (+14%), автокредитов – 2,9 млрд рублей. Значительный рост за январь-сентябрь 2019 года показал портфель привлеченных средств частных клиентов, достигший 81 млрд рублей (+41%).

За девять месяцев 2019 года ВТБ выдал жителям региона свыше 33,5 млрд рублей заемных средств, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Драйвером роста остается ипотека, продажи которой выросли на 7% и достигли 14,7 млрд рублей. В том числе почти 1 млрд рублей получили свердловские семьи с детьми по программе «Ипотека с господдержкой» со льготной ставкой. Также в третьем квартале ВТБ представил в регионе новый цифровой сервис – VR-ипотеку.

Традиционно были востребованы кредиты наличными — за три квартала свердловчане оформили их в ВТБ на сумму 17,5 млрд рублей (+5%).

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Свердловской области за три квартала 2019 года достиг 90,5 млрд рублей, увеличившись с начала года на 37%. ТОП-3 отраслей, где наблюдается устойчивый спрос на финансирование — жилищное и коммерческое строительство, торговля, машиностроение.

Кредитный портфель малого и среднего бизнеса превысил 23 млрд рублей (+10% с начала года). Среди крупных сделок, которые заключил банк в регионе за последнее время — финансирование инновационного цементного завода холдинга «Атомстройкомплекс» в г. Сысерть на сумму 2,55 млрд рублей. Также у предприятий данного сегмента были востребованы гарантии — их портфель за девять месяцев 2019 года увеличился на 12%, до 5,7 млрд рублей.

Объем привлеченных средств юридических лиц на отчетную дату составил 27,7 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов прокомментировал: «На Урале спрос на финансовые инструменты традиционно высок. Для нас важно обеспечить потребности клиентов наиболее удобными и современными способами, чтобы, задумываясь о сотрудничестве с банком, и розничные клиенты, и предприниматели выбирали ВТБ. Для этого мы постоянно развиваем сервисы, делаем их более комфортными и технологичными, в том числе в цифровой среде. Сегодня мы стремимся сочетать возможность получения всех продуктов и услуг как в онлайн каналах, так и широкой сети отделений. В итоге это позволяет нам также наращивать долю на рынке Свердловской области, где ВТБ уже сейчас занимает лидирующие позиции».

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