Новый заммэра по урбанизму приедет в Челябинск из другого города
Депутаты городской Думы утвердили новую структуру администрации Челябинска. Она не менялась 14 лет.
У мэра будет восемь замов и ни одного первого. Новая штатная единица — заместитель главы по городской среде.
Напомним, пожелание о новом профильном заме высказал губернатор. По мнению Алексея Текслера, нет у Челябинска общей концепции благоустройства, и отдельные проекты не исправляют плохонькой картины.
Глава города Наталья Котова согласна: нужен спец, который подготовит комплексную стратегию развития городской среды. Проекты, которые воплощаются сейчас, не устраивают ни с точки зрения идеи, ни по качеству работы.
— Стратегия развития города объединит вопросы благоустройства, внешнего облика. Нужны единые подходы и требования по облику улиц, набережных, площадей, скверов, парков, пешеходных зон. Заместитель по городской среде будет тесно работать с замами по дорожному хозяйству и транспорту, ЖКХ, с главами районов, — сказала Наталья Котова после заседания Думы.
Фамилия зама по городской среде станет известна в январе. Как сообщили КП-Челябинск источники в мэрии, это будет иногородний спец.
После новогодних праздников в Челябинске сменится и главный архитектор.
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ИСТОЧНИК KP.RU