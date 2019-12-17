2019-12-17T14:38:10+03:00
Общество

Новый заммэра по урбанизму приедет в Челябинск из другого города

«Комсомолка» узнала, когда нам ждать специалиста
Ольга АНТОНОВА
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На фото - эскиз нового участка набережной за филармонией. Нужно, чтобы идеи преображения Челябинска подавались не "кусками", а целостно. Фото: Архив "КП".На фото - эскиз нового участка набережной за филармонией. Нужно, чтобы идеи преображения Челябинска подавались не "кусками", а целостно. Фото: Архив "КП".
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Депутаты городской Думы утвердили новую структуру администрации Челябинска. Она не менялась 14 лет.

У мэра будет восемь замов и ни одного первого. Новая штатная единица — заместитель главы по городской среде.

Напомним, пожелание о новом профильном заме высказал губернатор. По мнению Алексея Текслера, нет у Челябинска общей концепции благоустройства, и отдельные проекты не исправляют плохонькой картины.

Глава города Наталья Котова согласна: нужен спец, который подготовит комплексную стратегию развития городской среды. Проекты, которые воплощаются сейчас, не устраивают ни с точки зрения идеи, ни по качеству работы.

— Стратегия развития города объединит вопросы благоустройства, внешнего облика. Нужны единые подходы и требования по облику улиц, набережных, площадей, скверов, парков, пешеходных зон. Заместитель по городской среде будет тесно работать с замами по дорожному хозяйству и транспорту, ЖКХ, с главами районов, — сказала Наталья Котова после заседания Думы.

Фамилия зама по городской среде станет известна в январе. Как сообщили КП-Челябинск источники в мэрии, это будет иногородний спец.

После новогодних праздников в Челябинске сменится и главный архитектор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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