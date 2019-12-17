2019-12-17T14:57:48+03:00
Общество

В Челябинской области делают мультяшные фигуры из сена

Как Смешарики появились на дорогах области
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Фотоколлаж. Фото: Евгений Комольцев.Фотоколлаж. Фото: Евгений Комольцев.
Изменить размер текста:

В Челябинской области вдоль дорог можно увидеть огромные фигуры мультяшных героев. Для своей экологической инсталляции из сена неизвестный автор выбрал Нюшу, Кроша, Совунью, Бараша. Но не только Смешариков любят южноуральцы. Еще Жар-птицу, мышей, кота и собаку.

Достопримечательностью трасс Варламово-Пласт и Пласт-Степное сказочные персонажи стали уже давно. Говорят, что скульптуры из сена предложил делать мэр города Пласта Александр Неклюдов. Эту идею он почерпнул по пути в белорусский город Жодино, в котором однажды побывал в командировке. Фигуры из тюков сена ему так понравились, что он распорядился построить похожие арт-объекты в родном Пластовском районе.

Снимки новых фигур сделал челябинец Евгений Комольцев. Он каждый год проезжает мимо и специально останавливается, чтобы их сфотографировать.

— Два года назад тут тоже были фигурки, но другие. И их было меньше, штук пять. Весной их сносят, а ближе к зиме делают новые, — рассказал сайту Hornews.com челябинец Евгений Комольцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Обвиняемого в массовой резне в Челябинской области могут отправить в психбольницу
В крупном городе Челябинской области сделали бесплатный проезд в общественном транспорте до 18 лет
В Челябинской области девушку укусила лиса
Мальчик без ноги, который отказался от миллиона, приедет за супер-протезом в Челябинск
Кредитный портфель ВТБ в Свердловской области вырос на 25%
Депутат из Челябинска подарил министру экологии РФ шар с черным снегом
В Челябинске молодая мама погибла в аварии с такси, а ее дочку с травмами увезли в больницу
Мэр Челябинска оставила на постах всего восемь заместителей
В Челябинской области делают мультяшные фигуры из сена
Банк УРАЛСИБ снизил минимальную ставку по автокредитам до 9,9% годовых
Жителей Челябинской области возмутили дорожники, укладывающие асфальт на снег
Новый заммэра по урбанизму приедет в Челябинск из другого города
Восьмиклассника, пропавшего по дороге из школы, нашли в другом поселке
В Челябинске депутаты городской Думы приняли бюджет на три года
Полтергейст: бронированный купол над Челябинским метеоритом распахнулся после визита язычников
В Челябинской области пьяные дебоширы избили участкового
Почему инвалида попросили покинуть кафе в Магнитогорске: версия заведения
На трассе в Челябинской области «девятка» врезалась в КАМАЗ дорожной службы
«Облав не будет»: самозанятым в Челябинской области предлагают добровольно платить налоги
На железнодорожном вокзале в Челябинске из цистерны вытекло реактивное топливо
В Челябинской области срочно ищут волонтеров для поиска пропавшего школьника