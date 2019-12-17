В Челябинской области делают мультяшные фигуры из сена

СЕГОДНЯ 14:57 2019-12-17T14:57:48+03:00

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В Челябинской области вдоль дорог можно увидеть огромные фигуры мультяшных героев. Для своей экологической инсталляции из сена неизвестный автор выбрал Нюшу, Кроша, Совунью, Бараша. Но не только Смешариков любят южноуральцы. Еще Жар-птицу, мышей, кота и собаку.

Достопримечательностью трасс Варламово-Пласт и Пласт-Степное сказочные персонажи стали уже давно. Говорят, что скульптуры из сена предложил делать мэр города Пласта Александр Неклюдов. Эту идею он почерпнул по пути в белорусский город Жодино, в котором однажды побывал в командировке. Фигуры из тюков сена ему так понравились, что он распорядился построить похожие арт-объекты в родном Пластовском районе.

Снимки новых фигур сделал челябинец Евгений Комольцев. Он каждый год проезжает мимо и специально останавливается, чтобы их сфотографировать.

— Два года назад тут тоже были фигурки, но другие. И их было меньше, штук пять. Весной их сносят, а ближе к зиме делают новые, — рассказал сайту Hornews.com челябинец Евгений Комольцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU