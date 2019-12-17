Мэр Челябинска оставила на постах всего восемь заместителей

СЕГОДНЯ 15:24 2019-12-17T15:24:01+03:00

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Городская дума на последнем сегодняшнем заседании утвердила новую структуру администрации Челябинска. Теперь у мэра Натальи Котовой будет восемь заместителей, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— Упразднена ставка первого вице-мэра, вместо этого появится должность замглавы по городской среде. Комитет градостроительства и архитектуры делится надвое. У зама по дорожному хозяйству останутся только дороги и транспорт. Напрямую Наталье Котовой будет подчиняться комитет финансов, — рассказывают авторы «Челябушки». — Структура администрации не менялась 14 лет.

Кроме того, в региональном правительстве сформировались два подразделения. Во-первых, управление проектной деятельности, которое будет следить за реализацией нацпроектов. Руководитель данного управления пока не выбран. И, во-вторых, экспертно-аналитическое управление займется развитием социально-экономических отношений в регионе. Его возглавит бывший министр экономического развития Иван Куцевляк.

И все же вопрос развития города — не в количестве чиновников, а в качестве их работы.

ИСТОЧНИК KP.RU