Депутат из Челябинска подарил министру экологии РФ шар с черным снегом

СЕГОДНЯ 15:29 2019-12-17T16:15:16+03:00

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Председатель комитета по экологии, депутат Госдумы Владимир Бурматов сделал присутствующему на заседании комитета министру экологии РФ Дмитрию Кобылкину необычный подарок. Он вручил стеклянный шар с черным снегом и добавил, что это от всех российских городов, в которых неблагоприятная экологическая обстановка.

Так парламентарий хотел привлечь внимание к проблеме неполучения Челябинской областью федеральных средств на экологические программы по улучшению качества воздуха, приобретение нового электротранспорта и модернизацию трамвайных путей в южноуральской столице. Фото подарка народный избранник разместил в своем инстаграме и прокомментировал:

— Министерство до сих пор не утвердило правила предоставления межбюджетных трансфертов, и мой родной Челябинск в этом году не получил из федерального бюджета 3 миллиарда рублей на программу «Чистый воздух». И на следующий год рискует не получить еще 2,5 млрд на эти нужды. Для нашего региона это огромные и очень нужные средства, — написал Бурматов.

Автор сувенира — челябинец Дмитрий Закарлюкин. Это символ его проекта «Шары надежды». На вырученные от продажи эксклюзивных подарков экоактивист хочет установить датчики системы мониторинга воздуха по всему Челябинску, сообщает сайт «Курс дела».

Добавим, что в выходные в Челябинске и области стоял смог. Жители жаловались на першение в горле и невыносимый запах. Глава региона Алексей Текслер отправил областного министра экологии в Коркинский разрез выяснить источник неприятной гари. Однако так причина найдена не была.

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ИСТОЧНИК KP.RU