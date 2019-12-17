2019-12-17T15:58:07+03:00
Общество

Мальчик без ноги, который отказался от миллиона, приедет за супер-протезом в Челябинск

Наладить жизнь совершенно бесплатно ему помогло государство
Лидия ПЕСКОВА
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Денис Рохмистров. Фото: из личного архива героя публикации.Денис Рохмистров. Фото: из личного архива героя публикации.
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17-летний Денис Рохмистров из поселка Октябрьский прославился после того, как получил миллион рублей от «тайного миллионера» на новый протез. Мальчик победил рак, но, спасая жизнь парню, медики ампутировали ему ногу.

Летом этого года герой программы «Секретный миллионер» Владимир Маринович из Санкт-Петербурга приехал в гости к Рохмистровым под видом таксиста и поговорил с парнишкой по душам. В финале он подарил 1,2 миллиона рублей на протез, который необходим парню для полноценной жизни. А чуть позже Фонд социального страхования Челябинской области сообщил: покупать протез не придется — его подарит государство. Тогда Денис решил вернуть миллион.

На этой неделе Денис Рохмистров приедет в Челябинск за модульным протезом бедра, который изготовлен по индивидуальным параметрам. Протез вручат в четверг, 19 декабря.

Кстати, летом Денис участвовал во Всемирных играх победителей и получил золотую медаль по спортивной ходьбе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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