2019-12-17T16:37:22+03:00
Общество

В Челябинской области девушку укусила лиса

Как уберечься от бешеного хищника
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: vk.com/podslushano_trgФото: vk.com/podslushano_trg
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В городе Трехгорном Челябинской области подростка укусила лиса (на фото - та та самая лиса, ее сфотографировали жители). За помощью к медикам в обратилась 16-летняя девушка.

12 декабря в районе водонапорной башни жительница Трехгорного выгуливала собаку. Вдруг пес увидел хищника, между животными завязалась драка. Хозяйка пса попыталась отогнать лису, но та ее укусила, рассказал сайт «Медиазавод».

Руководитель медсанчасти сообщил, что укушенная взята под наблюдение врачей, ей проводят вакцинацию против бешенства. А начальник Управления по безопасности, ГО и ЧС администрации города Трехгорного прокомментировал:

— В районе водонапорной башни в настоящее время расставлены ловушки. Обращаемся к горожанам с просьбой не прикармливать диких животных, так как это становится одной из проблем в вопросе профилактики бешенства.

Добавим, что лисы нередко забредают в черту города Трехгорного. Последний раз хищницу видели утром 25 ноября на улице Островского в районе домов 10 и 12.

Советы экспертов: что делать, если вы встретились с лисой

1. Не поворачивайтесь к хищнику спиной и не убегайте! Остановитесь, повернитесь к ней лицом и медленно отступайте, дайте ей дорогу. Не поднимайте руки, не делайте резких движений, не смейтесь (она решит, что это оскал, призыв к бою) и не показывайте своего страха.

2. Если лиса приготовилась на вас напасть, защитите горло. Если нет возможности уйти в помещение или залезть на дерево, защищайтесь палкой, камнем, песком. В худшем случае, если вы сбиты с ног, обязательно повернитесь на живот, защитите руками шею, локтями лицо и не двигайтесь. Громко зовите на помощь, но не поворачивайтесь и не двигайтесь.

3. Если вас укусила лиса, немедленно обратитесь к врачу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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