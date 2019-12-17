В крупном городе Челябинской области сделали бесплатный проезд в общественном транспорте до 18 лет

СЕГОДНЯ 16:14 2019-12-17T16:14:11+03:00

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С 1 января 2020 года родителям из Златоуста не придется давать своим детям деньги на билет в общественном транспорте — проезд в городских автобусах и трамваях для школьников станет бесплатным.

— Поручил специалистам подготовить необходимые документы. Думаю, это хороший новогодний подарок для юных златоустовцев и их родителей, — написал мэр Златоуста Максим Пекарский на своей странице во «ВКонтакте».

Сейчас бесплатный проезд в общественном транспорте для детей предоставляется только по социальной карте школьника, но с ограничениями: лимит 50 поездок в месяц, а также льготой нельзя воспользоваться во время летних каникул.

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ИСТОЧНИК KP.RU