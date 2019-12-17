В крупном городе Челябинской области сделали бесплатный проезд в общественном транспорте до 18 лет
С 1 января 2020 года родителям из Златоуста не придется давать своим детям деньги на билет в общественном транспорте — проезд в городских автобусах и трамваях для школьников станет бесплатным.
— Поручил специалистам подготовить необходимые документы. Думаю, это хороший новогодний подарок для юных златоустовцев и их родителей, — написал мэр Златоуста Максим Пекарский на своей странице во «ВКонтакте».
Сейчас бесплатный проезд в общественном транспорте для детей предоставляется только по социальной карте школьника, но с ограничениями: лимит 50 поездок в месяц, а также льготой нельзя воспользоваться во время летних каникул.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00
ИСТОЧНИК KP.RU