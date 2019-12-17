Обвиняемого в массовой резне в Челябинской области могут отправить в психбольницу

СЕГОДНЯ 16:17 2019-12-17T16:22:05+03:00

Эта девушка пришла в гости с двумя сыновьями. Она и ребенок, что на фото, были убиты. Фото: соцсети

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Прокуратура области направила в суд уголовное дело об убийстве пятерых жителей Нязепетровска. Напомним, трагедия произошла в мае. Местный житель расправился со своими собутыльниками, убив четырех взрослых и четырехлетнего малыша. В живых оставил только младенца, который лежал в коляске: то ли пожалел, то ли не заметил.

По заключению экспертизы, обвиняемому требуется принудительное лечение.

— Во время совместного распития спиртного на фоне развившегося временного психического расстройства в период запоя, он без какого-либо мотива нанес каждому из потерпевших множественные удары ножом, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU