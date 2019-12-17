2019-12-17T18:25:03+03:00
Общество

В Челябинске из-за плохого поля на футбольном стадионе завели уголовное дело

Прокуратура считает, что покрытие недостаточно качественное
Андрей Москвичев
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Фото: Алексей БУЛАТОВФото: Алексей БУЛАТОВ
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Подрядчик, ответственный за новое покрытие стадиона «Центральный», подозревается в воровстве денег с контракта. Поле, которое постелила компания «Русэнергострой», оказалось весьма сомнительного качества.

Характеристики необходимого покрытия были указаны в техзадании для подрядчика. Однако, несмотря на стоимость ремонта в 15 миллионов рублей, итоговый результат, как отметили СМИ и работники стадиона, не соответствовал всем требованиям. После этого прокуратура начала проверку.

— Для оплаты стоимости искусственного покрытия ООО «Русэнергостой» выставлен акт, содержащий недостоверные сведения о поставке футбольного поля в соответствии с условиями контракта. Своими преступными действиями коммерческая организация покушалась на хищение бюджетных средств в сумме свыше миллиона рублей, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Теперь против подрядчика возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупных размерах. По этой статье ему может грозить срок до 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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