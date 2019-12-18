2019-12-18T04:35:01+03:00
Общество

Жительница Челябинска наряжает елку полигональными 3D-фигурами

Необычные украшения она делает сама
Ирина КАРЕЛИНА
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Год хрюшки сменит год крысы. Работы Ирины Евсеевой.Год хрюшки сменит год крысы. Работы Ирины Евсеевой.
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Полигональные фигуры похожи на оригами и ограненные драгоценные камни. Поэтому такие елочные игрушки выглядят интересно и необычно. А еще они не бьются, так как сделаны из бумаги.

Елочные игрушки Ирины Евсеевой.

Елочные игрушки Ирины Евсеевой.

Ирина Евсеева из Челябинска уже несколько лет наряжает новогоднюю елку только такими игрушками. Делает она их сама. На каждую уходит один — два дня работы. Но есть у мастерицы и скульптуры по метру в высоту, которые требуют много свободного времени.

А эти фигуры по метру в высоту. Работы Ирины Евсеевой.

А эти фигуры по метру в высоту. Работы Ирины Евсеевой.

— Я люблю собирать большие фигурки, но дома их уже хранить негде. Поэтому продаю, — рассказала Ирина Евсеева корреспонденту КП-Челябинск.

Санта Клаус. Работа Ирины Евсеевой.

Санта Клаус. Работа Ирины Евсеевой.

К примеру, 80-сантиметровый Санта Клаус стоит 2,5 тыс. руб. Только на бумагу для него ушло 850 рублей. А небольшие елочные игрушки Ирина продает по 650 руб.

Елочка. Работа Ирины Евсеевой.

Елочка. Работа Ирины Евсеевой.

СПРАВКА КП

Полигональный дизайн в моде уже несколько лет. Он пришел к нам из компьютерного моделирования. Полигон — от греч. polýgonos, то есть многоугольный. Благодаря таким многоугольникам и создается 3D-объем.

Цифры из бумаги - на День Рождения. Работа Ирины Евсеевой.

Цифры из бумаги - на День Рождения. Работа Ирины Евсеевой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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