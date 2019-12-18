Водитель челябинского трамвая обнаружил в своем вагоне историческую надпись
Считается, что писать на стенах — плохо. Но иногда — через много-много лет — такие надписи вызывают неподдельный интерес.
— Вчера у себя в вагоне обнаружил историческую надпись, оставленную пассажиром в далеком 1988 году. И узнал, что 1.02.88 вагон ездил по маршруту № 2: Центральный стадион — ЧТЗ, — написал водитель трамвая Ростислав Арабаджийский в группе «Челябинский транспорт» в ВК.
Действительно, на фото отчетливо видно, как кто-то нацарапал над окошком дату, номер маршрута и номер трамвая — 213. И даже подписался — Геннадий Николаевич. Вот так официально.
Челябинцы принялись ностальгировать о трамваях прошлого и захотели найти человека, оставившего эту надпись.
— Интересно, как он сейчас, жив ли вообще, и зачем это писал?...
— Одна запись, а сколько воспоминаний. Здорово! — комментируют подписчики паблика.
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ИСТОЧНИК KP.RU