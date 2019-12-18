2019-12-18T06:49:21+03:00
Общество

За спортсмена-инвалида из Челябинска вступился глава Следственного комитета Бастрыкин

Застройщик обещал семье баскетболиста безбарьерную среду
Ирина Фадюшина
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Челябинец уже выиграл суд с управляющей компаниейЧелябинец уже выиграл суд с управляющей компаниейФото: Владимир ВОРСОБИН
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Руководитель СКР России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в истории капитана баскетбольной команды на колясках Сергея Стыцинина. Оказавшись прикованным к инвалидному креслу, челябинец искал квартиру с безбарьерной средой и купил жилье едва ли не на стадии котлована. Застройщик обещал, что будет пандус.

Когда дом наконец-то сдали, оказалось, что пандус не пригоден для использования. Сергей Стыцинин выиграл суд с управляющей компанией, но она не спешила исполнять решение. После того, как история Сергея Стыцинина попала в СМИ, ей заинтересовался следственный комитет.

— Управляющую компанию обязали создать необходимые условия, но решение суда не исполняется, проводятся независимые экспертизы, согласно которым нельзя ничего исправить, — говорится в официальном сообщении следкома.

Бастрыкин распорядился провести доследственную проверку.

Сергей Стыцинин — далеко не единственный инвалид, борющийся за доступную среду. Несколько лет назад еще один челябинец Владимир Климов добился установки электроподъемника в подъезде. Но платформа, рассчитанная на 250 кг, с трудов выдерживает 150. Мастера отказываются чинить его и пытаются возложить расходы на плечи инвалида.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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