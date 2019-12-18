Жительница Челябинской области открыла казино в садовом кооперативе
В Миассе полицейские накрыли подпольное казино, которое организовала 44-летняя жительница в СНТ «Строитель-2».
— Выполняя функции организатора и оператора игрового клуба, она лично принимала деньги от посетителей в качестве ставки, начисляла клиентам игровые баллы, выдавала выигрыши, обеспечивала посетителей напитками, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Из казино в счет доходов государства конфисковали 26 компьютеров, 11 видеокамер и деньги. Суд признал хозяйку казино виновной по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Ближайший год и восемь месяцев она проведет в тюрьме.
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ИСТОЧНИК KP.RU